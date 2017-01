foto LaPresse

08:42

- Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, che ha segnato un calo dello 0,45% a causa di un balzo di vigore dello yen, considerato dannoso per i maggiori gruppi esportatori. Alla chiusura l'indice Nikkei 225 dei maggiori valori ha ceduto 40,71 punti a 9.069,29 punti. L'indice più ampio Topix ha perso lo 0,36% a 753,68 punti. L'attività è risultata estremamente debole, con 1,41 miliardi di titoli scambiati.