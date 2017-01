foto LaPresse

19:18

- Il segretario del Pd Angelino Alfano valuta in maniera positiva "l'avvio di un percorso condiviso tra Fiat e governo, nel corso del quale dovrà essere protetto il reddito dei lavoratori". Ma chiede all'esecutivo di "individuare misure per la generalità delle imprese e non solo per Fiat. Pensiamo infatti che sia necessaria e possibile la conservazione di tutti i siti produttivi".