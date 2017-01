foto Olycom

14:10

- "Non si è combinato niente, il nodo principale resta l'occupazione". Lo ha detto l'ex presidente e ad di Fiat Cesare Romiti, commentando l'esito dell'incontro tra governo e azienda. "Quando si risolve la questione con una commissione, mi pare che non si sia fatto nulla", ha spiegato riferendosi al comunicato congiunto in cui si rimanda a un impegno comune per favorire la competitività e a un gruppo di lavoro per le strategie di export.