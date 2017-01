Bonanni: "Marchionne ha salvato la Fiat"

foto LaPresse

12:23

- All'indomani del summit tra vertici Fiat e governo, Raffaele Bonanni non ha dubbi: "Il mercato piange per tutti. Peugeot licenzia, fortunatamente il Lingotto no". Ai microfoni di Alessandro Banfi, ne "L'intervista della domenica" in onda su Tgcom24, il sindacalista - alla luce della crisi del settore - giustifica il management della prima azienda del Paese. "Hanno tutte le attenuanti del mondo per ritardare il Piano Fabbrica Italia - dice -, anche se spero che Marchionne lo riconfermi qualora il mercato dovesse riprendere".