foto Ansa

12:35

- Per il presidente della Lega, Umberto Bossi, l'ad della Fiat, Sergio Marchionne, ed il Governo troveranno un accordo. "La Fiat - ha spiegato Bossi a margine di un convegno a MonseLice (Padova) - ha preso molto dallo stato italiano e ora non può andarsene così. La famiglia Agnelli - ha aggiunto - assomiglia per certi aspetti ai Savoia quando sono scappati dall'Italia. Marchionne non può portare via la Fiat".