Def: nel 2013 disoccupazione record 14:28 - "La Fiat sta bene": così l'ad di Fiat, Sergio Marchionne, ha detto, durante la visita al campus dell'università di Torino, a chi gli chiedeva del vertice in programma nel pomeriggio a Palazzo Chigi. E a centinaia di chilometri di distanza, a Pontignano (Siena), il premier Monti ha invece glissato: "Vedrò Marchionne? Sì, ma ne ho diversi di incontri oggi". - "La Fiat sta bene": così l'ad di Fiat, Sergio Marchionne, ha detto, durante la visita al campus dell'università di Torino, a chi gli chiedeva del vertice in programma nel pomeriggio a Palazzo Chigi. E a centinaia di chilometri di distanza, a Pontignano (Siena), il premier Monti ha invece glissato: "Vedrò Marchionne? Sì, ma ne ho diversi di incontri oggi".

Un auspicio preciso è arrivato, sul confronto in programma oggi, dal ministro del Lavoro Elsa Fornero, che ha mandato un chiaro messaggio al numero uno del Lingotto. "Un ministro - ha detto - deve avere fiducia e io sono fiduciosa, ma Marchionne deve fornire alcuni chiarimenti che sono necessari per restituire fiducia alle persone e quindi bisogna sapere quali sono le prospettive".



Landini: "La Fiat sia responsabile verso il Paese"

Molto duro nei confronti dei vertici del Lingotto il segretario nazionale della Fiom Maurizio Landini che, dal palco della festa Idv a Vasto, ha detto: "Dire o fai come dico io o me ne vado, come ha fatto Marchionne non è un ricatto solo verso i lavoratori, ma verso il territorio e verso la Nazione". E, riferendosi al confronto in programma: "Mi auguro che da oggi ci sia un cambiamento concreto che vada in una direzione diversa e che indichi la possibilità di affrontare in modo differente i temi e metta la Fiat di fronte alle sue responsabilità verso questo Paese".



"No so se chiederà soldi pubblici, ma dico che una contraddizione c'è stata. Non vorrei che il risultato dell'incontro fosse semplicemente che si danno un po' di soldi per far cassa integrazione per altri due o tre anni. Vorrei che questo si evitasse".



Intanto Marchionne, dopo aver assicurato che l'azienda è in buona salute, ha anche detto che "bisogna fare le cose con ordine. Ora andiamo a Roma". E lasciando il campus, incontrando la presidente designata dell'Unione Industriale di Torino, Licia Mattioli, che verrà nominata lunedì in occassione dell'assemblea generale dell'associazione, ha confermato che sarà presente all'incontro.



Catricalà: "Troveremo un accordo"

Sul confronto di Palazzo Chigi è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà che, ai microfoni di Sky Tg24 ha detto: "Sono moderatamente ottimista perché credo che l'Italia abbia bisogno della Fiat ma anche la Fiat ha bisogno dell'Italia perché cosa farebbe Fiat senza l'Italia? Per questo credo ci metteremo d'accordo".



Martone: "Fiat usi gli investimenti all'estero per rilanciare l'Italia"

"Se è vero che Fiat è importante per l'Italia è vero anche che l'Italia è importante per Fiat". Interviene così sul Lingotto il viceministro del Lavoro, Michel Martone, auspicando che "come grazie all'Italia Fiat è diventata un'impresa globale, dagli investimenti all'estero trovi le risorse e l'energia per rilanciare l'azienda in Italia dove c'è ancora un grande mercato".



Clini: "Marchionne chiarisca suo pensiero su incentivi"

"Marchionne, che aveva detto che non avrebbe più voluto incentivi, adesso dice che per continuare a produrre li vuole. Spero che oggi riesca a chiarire meglio il suo pensiero". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, a proposito dell'incontro tra governo e Fiat, ricordando che il Lingotto in passato è stato "finanziato abbondantemente", ma ha scelto di uscire dal settore dell'auto ibrida "ben sussidiato perché ha ritenuto che il mercato mondiale avesse scenari diversi".