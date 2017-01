foto LaPresse Correlati Battibecco tra Marchionne e Passera

Elkann: "Pieno sostegno a Marchionne" 10:09 - Nel pomeriggio Sergio Marchionne e John Elkann sono attesi a Palazzo Chigi per discutere del caso Fiat con i vertici del governo. Difficile sapere quale sarà l'esito dell'incontro ma stando ai soliti rumors l'ad del Lingotto si prepara a battere cassa. E forse nemmeno solo in campo italiano ma europeo. La sovraproduzione e la chiusura di impianti deve essere discussa a Bruxelles e Marchionne potrebbe chiedere una mano a Monti. - Nel pomeriggio Sergio Marchionne e John Elkann sono attesi a Palazzo Chigi per discutere del caso Fiat con i vertici del governo. Difficile sapere quale sarà l'esito dell'incontro ma stando ai soliti rumors l'ad del Lingotto si prepara a battere cassa. E forse nemmeno solo in campo italiano ma europeo. La sovraproduzione e la chiusura di impianti deve essere discussa a Bruxelles e Marchionne potrebbe chiedere una mano a Monti.

L'Acea, l'associazione dei produttori auto, era già stato teatro di scontro tra Marchionne e altri produttori. In primis i tedeschi della Volkswagen gli unici che vendono e hanno "fame" di produrre auto. Mentre il numero uno della Fiat parla di un eccesso di produttività in Europa pari al 20%. Eppure anche a Bruxelles fanno orecchie da mercante. Gli aiuti di Stato sono vietati. A meno che, e qui forse il piano del manager da portare a Palazzo Chigi, l'aiuto non arrivi a tutti i produttori, nessuno escluso. E qui entrerebbe in scena Monti e il suo appeal con gli altri leader europei. Ma il professore, che predica il liberismo economico, difficilmente potrà accettare la richiesta.



Prepensionamenti e cassa integrazione

Un'altra soluzione potrebbe essere la richiesta di cassa integrazione straordinaria magari legata anche a una serie di prepensionamenti. Tutto ovviamente a carico dello Stato e che potrebbero innescare un effetto a catena su altre situazioni simili in altri contesti economici. Nel primo caso ci sarebbe il muro del ministro Fornero, nel secondo il no del ministro Passera, sul cui tavolo ci sono decine di "casi Fiat".



Incentivi alle auto?

Oppure tornare alla classica incentivazione per il mercato auto. Ma non quella che "droga" gli acquisti, come ha sempre definito Marchionne i piani "rottamazione". Semmai un incentivo potrebbe arrivare calmierando il prezzo della benzina, delle Rc auto o banalmente togliendo le auto dal redditometro. Mettendo però a rischio il pareggio di bilancio e la sterilizzazione del possibile aumento Iva. Insomma, tanta carne al fuoco sul tavolo che si aprirà a Palazzo chigi e il cui esito e tutt'altro che scontato.



Marchinne: "La Fiat sta bene"

E a poche ore dal summit Marchionne e Monti si lanciano frecciatine. "La Fiat sta bene", ha detto il numero uno del Lingotto durante la visita al campus dell'università di Torino a chi gli chiedeva del vertice in programma nel pomeriggio a Palazzo Chigi. E a centinaia di chilometri di distanza, a Pontignano (Siena), il premier Monti ha invece glissato: "Vedrò Marchionne? Sì, ma ne ho diversi di incontri oggi".