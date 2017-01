Marchionne a Passera: "La Fiat prospera in Brasile. Là ci sono finanziamenti pubblici"

- "Sono felice che Corrado Passera, andando in Brasile, si sia reso conto dei grandi risultati della Fiat in quel Paese". Lo ha detto in una nota l'a.d. del Lingotto, Sergio Marchionne, dopo le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico. "Certamente non gli sarà sfuggito - ha aggiunto - che il governo brasiliano è particolarmente attento alle problematiche dell'industria automobilistica aiutandole con finanziamenti e agevolazioni fiscali".

La nota dell'Ad del Lingotto arriva un giorno prima del fatidico incontro sulla Fiat che si terrà sabato a Palazzo Chigi sul futuro degli stabilimenti italiani del gruppo, messi a rischio dall'annuncio fatto dalla Fiat in merito al piano "Fabbrica Italia. In quell'occasione, i vertici del Lingotto avevano definito come superato il piano di rilancio degli stabilimenti italiani della Fiat, a causa delle difficoltà del mercato domestico dell'auto. Dopo le dichiarazioni di Fiat erano arrivate le parole di Passera che chiedeva chiarezza al Lingotto sui suoi piani per l'Italia.



"Sappiamo bene che, considerando l’attuale quadro normativo europeo, condizioni di finanziamento simili a quelle del Brasile non siano ottenibili nell’ambito dell’Unione Europea". Così si chiude il comunicato del Lingotto.



L'Idv attacca: "Marchionne batte cassa"

"Come al solito la Fiat va dal governo solo per battere cassa e Monti ha il dovere di smascherarlo". Ad affermarlo è Felice Belisario, capogruppo Idv, commentando le dichiarazioni dell'ad del Lingotto, Sergio Marchionne. "Con il messaggio inviato al ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, Marchionne ha scoperto le carte del suo gioco: tornare a prendere i soldi pubblici usando l'arma del ricatto", ha affermato Belisario.