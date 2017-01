Def: "Nel 2013 disoccupazione a +11,4%"

foto Ansa 17:25 - La situazione del mercato del lavoro peggiorerà ancora nel 2013. La disoccupazione, che raggiungerà il 10,8% nel 2012, infatti aumenterà all'11,4% nel 2013. E' scritto nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Situazione negativa anche per la spesa delle famiglie, che calerà dello 0,5%. A pesare, appunto, "l'andamento del mercato del lavoro e del reddito disponibile". Le famiglie torneranno a spendere di più solo nel 2014. - La situazione del mercato del lavoro peggiorerà ancora nel 2013. La disoccupazione, che raggiungerà il 10,8% nel 2012, infatti aumenterà all'11,4% nel 2013. E' scritto nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Situazione negativa anche per la spesa delle famiglie, che calerà dello 0,5%. A pesare, appunto, "l'andamento del mercato del lavoro e del reddito disponibile". Le famiglie torneranno a spendere di più solo nel 2014.

Per quanto riguarda invece la spesa pubblica l'Italia quest'anno spenderà 86,119 mld per gli interessi sul debito, 8 mld in più rispetto al 2011. Nel 2013 la spesa salirà di 3,1 mld, collocandosi a 89,2 mld. Nel 2015 la spesa per il debito supererà i 100 miliardi attestandosi a quota 105,394 miliardi di euro.



Contrazione nell'offerta di credito ai privati

L'aumento degli spread ha conseguenze sugli "istituti operanti sul mercato interno che hanno visto aumentare i costi di approvvigionamento con una traslazione sui tassi di finanziamento a famiglie e imprese. La crescita dell'offerta di credito al settore privato è rallentata fino a dare segnali di contrazione", dice la nota al Def.



Pil 2013, segnali di crescita nel primo trimestre

Nel 2013 il Pil si ridurrà dello 0,2% "principalmente per l'effetto di trascinamento del calo registrato l'anno precedente; infatti la variazione trimestrale del Pil inizierebbe ad essere positiva già a partire dal primo trimestre". "Gli indicatori congiunturali più recenti segnalano invece nel 2012 il protrarsi della fase recessiva per il terzo trimestre. La produzione industriale continua a ridursi".



Limata la pressione del fisco, ma nel 2013 picco record

La pressione fiscale continuerà a salire: dopo il 44,7% di quest'anno, in forte crescita rispetto al 42,5% del 2011, si registrerà nel 2013 il picco record del 45,3%. La discesa partirà gradualmente solo dal 2014. E' quanto emerge dalla Nota di Aggiornamento al Def che comunque lima al ribasso di qualche decimale le previsioni di aprile (45,1% nel 2012 e 45,4% nel 2013).



Fonti Ue: "Bene raggiungimento degli obiettivi sul deficit"

La Commissione Ue valuta positivamente il "raggiungimento" degli obiettivi di riduzione del deficit 2012 "nonostante la congiuntura economica negativa", e la conferma dell'avanzo primario per quest'anno e il 2013. Questa l'indicazione raccolta dall'Ansa da fonti comunitarie dopo la revisione del Def.



"Italia avanti senza indugi sulle riforme"

E' "importante" che l'Italia "mantenga la stessa determinazione" nell'andare avanti sulla strada delle riforme come fatto finora: la Commissione Ue "continuerà a monitorare da vicino" l'evoluzione della situazione, hanno detto le stesse fonti.