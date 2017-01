foto Ansa

14:00

- "L'Italia ha le potenzialità per tornare a crescere". Ne è convinto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che spiega come l'associazione degli industriali "è pronta a fare la sua parte, non ci tireremo indietro". A una condizione, però: "Vogliamo che partiti politici e parti sociali abbiano la stessa disponibilità e lungimiranza. O ci muoviamo tutti nella stessa direzione o sarà il Paese a non farcela".