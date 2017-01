foto Afp

09:28

- Piazza Affari continua in positivo dopo un avvio in rialzo, con il Ftse Mib a +0,58% a 15.920 punti e il Ftse All Share a +0,49% a 16.861. Bene anche gli altri mercati europei dopo le parole del presidente dell'Fmi Lagarde, secondo cui alla Spagna serviranno meno aiuti del previsto. A guidare i guadagni a Milano sono le banche (Mps la migliore). Balzo di Rcs (+6%) e di Mondadori (+3%). Giù lo spread Btp-Bund, a 336 punti, con il rendimento al 4,96%.