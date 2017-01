foto Ap/Lapresse

06:24

- La Spagna per ricapitalizzare le proprie banche avrà probabilmente bisogno di meno soldi rispetto a quanto si temeva. Lo afferma il numero uno del Fmi, Christine Lagarde, in un'intervista sul sito del Wall Street Joaurnal. "Le attese - spiega Lagarde - sono che ci sarà bisogno di circa 40 miliardi di euro, come il Fmi aveva previsto, e non dei 100 miliardi che sono stati messi sul tavolo".