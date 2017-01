foto Da video

19:24

- "La luce della ripresa si vede. L'anno prossimo sarà un anno in ripresa". Lo afferma il premier Monti, al termine del Cdm che ha approvato la nota di variazione al Documento di economia e finanza. Per il premier, il cardine della politica di risanamento dei conti pubblici del governo resta il pareggio strutturale nel 2013. Poi, "lavoriamo per evitare l'aumento dell'Iva sine die, c'è fieno in cascina per scongiurarlo fino al 30 giugno", conclude.