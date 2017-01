foto Ap/Lapresse

17:52

- Chiusura in calo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che ha perso l'1,67% a 15.830 punti mentre l'All Share l'1,57% a 16.769. In flessione anche l'indice Star a 10.664 punti (-0,33%). Con questa perdita il listino milanese si aggiudica la maglia nera di seduta a livello europeo.