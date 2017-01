foto Ansa

16:45

- La riforma del lavoro, che "è sempre criticata a priori", "entra in vigore in un momento di grave recessione dell'economia". Lo ha sottolineato il ministro del Welfare, Elsa Fornero, nel corso di un question time al Senato. Sui nuovi ammortizzatori sociali, la Fornero ha evidenziato come vadano nella "direzione dell'universalismo" e rappresentino "un passo importante nella giusta direzione, ossia quella della modernizzazione sostanziale e formale".