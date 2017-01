Se nemmeno la moda va più di moda ...

- 2012 all’insegna del rosso. E stavolta, purtroppo, non è un diktat di stagione. I giornali in questi giorni ci daranno conto dettagliante di come dovranno vestirsi le donne la prossima estate. Ma anche se sfileranno solo colori fluo, il settore del fashion dovrà comunque fare i conti con un profondo rosso, appunto. Quello del fatturato e dell’export.

Le previsioni per quest’anno (stando anche ai dati dei precedenti trimestri) sono tutt’altro che rosee con un calo di quasi il 6% negli incassi e del 2,4% nelle esportazioni. Cifre da far accapponare la pelle agli addetti ai lavori che negli ultimi due anni hanno potuto vantarsi di far parte di uno dei pochi settori (se non l’unico) col segno più in fondo al bilancio.

E sarà forse per evitare questo shock che il rapporto “Fashion Economic Trends” quest’anno è sparito persino dalla cartella stampa della Camera della moda. Sono i numeri dell’industria italiana del glamour. Quella che nonostante la crisi era riuscita a sopravvivere. Merito soprattutto di una classe benestante che alla faccia dello spread continuava a comprare. Almeno fino a oggi.

Sfilate al via, ma si glissa sulla crisi

Dopo la peggiore delle estati italiane, così, in cui i consumi sono crollati e persino i saldi sono andati male (-13%), Milano ha dato il via, ieri, come da tradizione, a una settimana di feste e sfilate glissando sui dati - decisamente poco confortanti – dell’economia. A cominciare dalla propria, ovviamente. Giusto per non cedere a un complesso di inferiorità nei confronti della piazza di Parigi, ormai sempre più egemone. La speranza, neanche a dirlo, è quella di riportare il tutto ai fasti di un tempo. Quando, per questi eventi, non si badava a spese. Sintomo di un mercato floridissimo.

Anche gli stilisti fanno la spending review

Ora, invece, persino gli stilisti, hanno dovuto fare amicizia con due parole tanto care al premier Monti: spending review. Ecco allora che dai cartoncini per gli inviti (mirabili esempi di sfarzo e fantasia) si è passati alle e-mail; dai ricchi buffet a due fragole e qualche grissino con prosciutto crudo; dai cadeaux sulle sedie ai soli numeri di posto; dalle star internazionali ospiti in prima fila alle vallette di casa nostra. Giusto per citare le evidenze. Quelle che gli invitati (press e buyer) non posso proprio fare a meno di notare. Ma si stringe la cinghia anche attorno alla vita delle già magrissime modelle. Nel 2009, ad esempio, riuscivano a portare a casa fino a quattro mila euro a sfilata. Oggi, devono accontentarsi, si fa per dire, di mille/duemila euro (ricco bottino, comunque, dopo una settimana di passerelle).

Timidi segnali di ripresa

“Se vogliamo parlare di ripresa – dice il presidente della Camera della Moda Mario Boselli – dovremo aspettare il 2013. La situazione oggi non è facile stiamo però gestendo il nostro settore meglio di altri”.

Le vendite al dettaglio non sono in calo solo in Italia ma in tutta Europa. Si salvano solo Cina e Stati Uniti. Tra i primi clienti, tra l’altro, dell’industria italiana della moda. L’export verso Pechino ha registrato nell’abbigliamento una crescita del 43% e nel tessile del 9%. La Cina, insomma, compra. E tanto. Come del resto la Russia. “Noi lavoriamo molto con i mercati esteri – spiega la stilistaa Tgcom24 – e la collezione invernale è stata particolarmente apprezzata con riscontri davvero buoni nelle vendite. In Italia dobbiamo imparare ad essere ottimisti e andare avanti con serenità”.