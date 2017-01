Le aziende italiane in difficoltà con i debiti

Secondo la valutazione dell’azienda la crescita mondiale subirà un leggero rallentamento nel 2012 registrando un +2,5% causa della recessione economica in Europa, per poi risalire nel 2013 fino al 2,8%. Questa situazione fa sì che si attenda un aumento, pari al +4%, delle insolvenze aziendali nel mondo, trend che continuerà anche per il 2013 anno in cui si stima raggiungerà il 5%. In particolare in Asia la crescita sarà del 4%, nei Paesi del Mediterraneo del 20% (in particolare in Italia arriverà al +12% dopo una crescita continua negli ultimi cinque anni) e infine nell’Eurozona del 14%. Unico paese con valori che tendono verso il basso sono le Americhe con il -9%.

In Italia, in particolare, dopo i primi otto mesi del 2012, si è registrata una crescita dei mancati pagamenti che è aumentata del 30% rispetto allo stesso periodo del 2011 con il settore export arrivato al 7%. A tale proposito Michele Pignotti, capo della regione Paesi Mediterranei, Africa e Medio Oriente di Euler Hermes, ha dichiarato “La nostra analisi sintetizza le difficoltà che incontrano le imprese italiane a operare sul mercato. Le difficoltà di accesso al credito e il calo dei consumi con la conseguente dilatazione dei tempi di pagamento inducono le aziende a non onorare i propri impegni generando un impatto negativo sul credito interaziendale”. Tra i settori presi in esame quello più virtuoso è risultato essere l’alimentare che ha un livello di indebitamento sostenibile, una remunerazione del capitale in crescita e un trend sempre costante anche nel periodo 2008- 2009.