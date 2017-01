foto Dal Web

- "Stiamo lavorando in tempi stretti a un provvedimento per sterilizzare l'Iva sulla benzina". Lo afferma il sottosegretario allo Sviluppo economico, Claudio De Vincenti. "Abbiamo già in funzione una legge del 2008 che permette di compensare con riduzioni delle accise l'aumento dell'Iva dovuto all'aumento del prezzo internazionale", spiega De Vincenti. "Stiamo studiando un meccanismo più veloce, ma non so se sarà già nel decreto sviluppo".