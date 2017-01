foto LaPresse

09:11

- Apertura negativa per Piazza Affari con il Ftse Mib a -1,03% e l'All share -0,93%. Apertura negativa anche per le principali piazze europee: a Parigi l'indice Cac segna in avvio -1,04% a 3.429 punti, a Francoforte il Dax -1,02% a 7.135 punti e a Londra il Ftse -0,89% a 5.835 punti.