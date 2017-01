foto Ap/Lapresse

17:52

- La Borsa di Milano ha chiuso a +0,15% ancora penalizzata dalle banche, colpite dai realizzi dopo la revoca del divieto alle vendite allo scoperto decisa venerdì dalla Consob. Le peggiori sono state Mps (-3%) e Ubi (-2%), inserite nella lista dei titoli "meno favoriti" di Morgan Stanley. Ancora in calo Mediaset (-3%) che ha abbandonato la gara per La7, asset di TiMedia (-9,8%). L'indice Ftse All Share ha chiuso a +0,23%.