- "Nessuno può giocare con il diritto al lavoro, nessuno può giocare con la vita delle persone". A sostenerlo, in un documento sulla vicenda Fiat di Pomigliano, è l'ufficio per la Pastorale sociale e il lavoro della diocesi di Nola (Napoli), in un passaggio che affronta la questione del rapporto tra capitale e lavoro. Oggi "tanti lavoratori vivono una condizione di vita precaria, in balia dell'incertezza sul futuro proprio e delle proprie famiglie"