L'Inps beffa 200mila pensionati: "Scusate, abbiamo sbagliato: ridateci la 14esima"

- L'Inps ha ritirato la quattordicesima a 200mila pensionati che non ne avevano diritto perché avevano fornito dati sul reddito sbagliati. L'ente, come riporta "Repubblica", ha inviato delle lettere ai diretti interessati per informarli che era stata versata loro, per l'anno 2009, una somma non dovuta e che il denaro andava restituito in dodici rate attraverso trattenute mensili sulla pensione.

In base alla legge 127 del 2007, infatti, viene erogata la quattordicesima a tutti quei pensionati che hanno superato i 64 anni di età e che hanno un reddito annuale pari a 8649,84 euro. Un provvedimento rivolto alle fasce di reddito più basse che per beneficiarne devono fornire la dichiarazione dei redditi. Tuttavia tra tutte le persone che hanno fatto richiesta qualcuno ha commesso degli errori nella dichiarazione omettendo dettagli minimi come un contratto di collaborazione, una rendita catastale o un acquisto.

Il problema è venuto fuori solo quando l’Agenzia delle entrate ha ricevuto le dichiarazioni del modello Unico 2011 riguardanti l’anno prima che ha fatto emergere come I dati erano sbagliati o incompleti. Per questo motivo tutte le persone che hanno ricevuto soldi in più, sebbene venga loro riconosciuta la buona fede, dovranno restituire la somma ricevuta (tra le 336 e le 504 euro) con trattenute sulla pensione a partire dal prossimo novembre.



Immediata la reazione del sindacato dei pensionati Spi-Cgil che si oppone alla riduzione di pensioni già di per sé basse. ” L’Inps va avanti come un treno ,ma l’errore è stato loro” – ha dichiarato il segretario Carla Cantoni - “Non è accettabile che a pagare siano sempre gli ultimi. Dovevano verificare, prima di stabilire chi ha diritto alla quattordicesima e chi no. Per un anziano 400 euro in meno significano non fare la spesa per settimane. Se ne rendono conto?”. La situazione tuttavia potrebbe trovare una conclusione il prossimo 25 settembre quando la direzione dell’Inps incontrerà i sindacati.