22:48

- Chiusura praticamente invariata per Wall Street. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,09% e chiuso a quota 13564,79 mentre il Nasdaq ha perso lo 0,03% a 3177,80 punti e lo lo S&P 500 ha ceduto lo 0,13% a 1.459,32 punti. Seduta record per Apple. I titoli di Cupertino chiudono a 702,08 dollari, sfondando il tetto dei 700 dollari per la prima volta.