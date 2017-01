foto Ansa

20:52

- Giorgio Napolitano ritiene che "la rigorosa disciplina finanziaria cui siamo tutti tenuti sia indispensabile per l'avvenire delle nuove generazioni e per il rilancio della crescita e dell'occupazione, che consideriamo urgente e che sollecitiamo in sede europea". Sono le parole del Capo dello Stato nel brindisi della cena con il presidente ceco, Vaclav Klaus. Per Napolitano "è nostro compito riavvicinare il progetto europeo alla società civile".