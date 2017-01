foto LaPresse

- "Il contesto in cui ci muoviamo è difficile, quindi dovremo tenerne conto per gli investimenti. Faremo scelte oculate". Lo ha detto il presidente di Fiat, John Elkann, dopo una riunione con la famiglia. Siamo "assolutamente in sintonia e uniti. Il nostro sostegno a Marchionne è grandissimo", ha aggiunto. E sugli attacchi di Della Valle replica: "Non capisco il livore che lo anima. Sono stupito che alla sua età agisca in modo così irresponsabile".