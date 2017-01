foto Ap/Lapresse Correlati Marchionne: "Mai detto che andremo via" 19:36 - L'a.d. Fiat, Sergio Marchionne, incontrerà il premier, Mario Monti, sabato 22 a Palazzo Chigi. All'incontro, informa la nota della presidenza del Consiglio, parteciperanno, per il governo, anche il ministro per lo Sviluppo economico Passera e il ministro del Lavoro Fornero mentre, per il Lingotto, il presidente Elkann. Nell'occasione - ha assicurato Marchionne - verranno illustrate le prospettive strategiche in Italia. - L'a.d. Fiat, Sergio Marchionne, incontrerà il premier, Mario Monti, sabato 22 a Palazzo Chigi. All'incontro, informa la nota della presidenza del Consiglio, parteciperanno, per il governo, anche il ministro per lo Sviluppo economico Passera e il ministro del Lavoro Fornero mentre, per il Lingotto, il presidente Elkann. Nell'occasione - ha assicurato Marchionne - verranno illustrate le prospettive strategiche in Italia.

"Il presidente del Consiglio Mario Monti ha avuto una conversazione telefonica con il dottor Sergio Marchionne, a.d. di Fiat, durante la quale si è convenuto di incontrarsi sabato 22 alle ore 16 a Palazzo Chigi", si legge nel comunicato. "Andremo sabato a Palazzo Chigi, ma nessuno nel governo l'ha chiamata convocazione. Avremo un incontro come ne abbiamo avuti tanti in passato", ha detto John Elkann il quale ha avuto in giornata un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e con l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia.



Elkann: "Sosteniamo Marchionne, non capisco Della Valle"

"La famiglia è assolutamente in sintonia. Siamo tutti estremamente uniti e il nostro sostegno a Marchionne è grandissimo". Così il presidente di Fiat, John Elkann, che ha ricordato che proprio oggi c'è stata una delle riunioni che ogni tre mesi fa la famiglia. Il presidente della Fiat ha poi parlato degli attacchi mossi da Diego Della Valle: "Non capisco il livore che lo anima. Sono stupito che alla sua età e con le aspirazioni che ha agisca in modo così irresponsabile". E sul futuro del Lingotto dice: "Il contesto in cui ci muoviamo è difficile, quindi dovremo tenerne conto per gli investimenti. Faremo scelte oculate".