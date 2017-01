foto LaPresse

16:06

- Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha definito "molto interessanti" le parole dell'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne. "Lo sono sotto tutti i punti di vista che sono presi in considerazione", ha spiegato. La Fiat, aveva detto l'a.d. del Lingotto, non intende chiudere gli stabilimenti italiani e cerca nella ripresa del mercato Usa quella sicurezza finanziaria che consenta di proteggere la sua presenza in Europa.