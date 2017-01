foto Ansa Correlati La7, Murdoch manifesta interesse 21:13 - "La7 non si vende a qualsiasi prezzo". Il presidente esecutivo di Telecom Italia Franco Bernabè risponde così a chi gli chiede quali siano le offerte pervenute per l'emittente televisiva, commentando il piano di cessione di Telecom Italia Media. "Le valutazioni vengono fatte sul prezzo - precisa - ma anche su un'idea e sul piano industriale che viene presentato per la società". - "La7 non si vende a qualsiasi prezzo". Il presidente esecutivo di Telecom Italia Franco Bernabè risponde così a chi gli chiede quali siano le offerte pervenute per l'emittente televisiva, commentando il piano di cessione di Telecom Italia Media. "Le valutazioni vengono fatte sul prezzo - precisa - ma anche su un'idea e sul piano industriale che viene presentato per la società".

"Del resto - aggiunge - c'è una quota importante di italiani che vuole questo prodotto". Al riguardo, Bernabè ha sottolineato che La7 è l'unico canale tv che ha aumentato l'audience e i ricavi di raccolta pubblicitaria.



"Entro l'anno decidiamo sulla rete"

"Speriamo - ha poi aggiunto il dirigente Telecom - di avere per fine anno gli elementi per decidere se andare avanti" con lo spin-off della rete. "Oggi - ha continuato - c'è una profonda disponibilità ad approfondire gli aspetti negativi e positivi sulla rete. Aspettiamo con ragionevole certezza le condizioni regolatorie e decideremo. Ma le ultime indicazioni delle autorità ci permettono di valutare e di studiare, cosa che non potevamo fare prima".



"Nuova direttiva Ue a inizio 2013"

Bernabè ha ricordato che la prospettiva della commissaria europea Neelie Kroes è cambiata. "La Kroes - ha spiegato - ha preso atto che le reti di prima generazione così come erano state immaginate in passato non si realizzeranno". Nei prossimi mesi saranno effettuate modifiche regolatorie a livello europeo, che porteranno in una nuova direttiva prevista a inizio 2013 e che impone che sia rispettata la condizione di "quality of imput". Telecom Italia comunque inizierà a prendere la sua decisione sull'eventuale operazione già prima della direttiva, ovvero entro fine 2012. Infine, il manager Telecom ha sottolineato che Telecom Italia "ha un dialogo aperto con Cassa Depositi e Prestiti".



Pier Silvio Berlusconi: "Se fosse un gioiellino perché sarebbe in vendita?"

"Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset spiega le motivazioni che hanno portato il gruppo a ribadire di non essere interessato alla gara per La7. "Se fosse un gioiellino come dicono, perché un colosso come il gruppo Telecom, con tutte le perdite e gli investimenti già sostenuti negli anni dovrebbe disfarsene?" spiega Berlusconi all'agenzia Ansa.



Mediaset: "Non ci impegnamo su La7 ma eravamo stati invitati"

Mediaset ha poi fatto sapere di non essere mai stata in gara per l'acquisto di La7. Lo ha detto il comitato esecutivo del Biscione dopo che al gruppo televisivo guidato da Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi era stato negato l'accesso ai dati sensibili del "pacchetto" in vendita. Il gruppo di Segrate fa sapere di avere ricevuto un invito da parte dell'advisor Mediobanca il 15 giugno. "Al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni e voci interessate prive di qualsiasi fondamento, Mediaset si vede costretta a intervenire sul caso Ti Media comunicando di aver ricevuto il 15 giugno 2012 un formale invito da Mediobanca a manifestare eventuale interesse per ottenere l'information memorandum relativo alla cessione. Interesse che è stato confermato da Mediaset il 22 giugno".



Mediaset: "Non si utilizzi più il nostro nome per questa operazione"

La nota precisa inoltre che "tuttavia, già a luglio l'esame dei dati in nostro possesso ha ribadito l'orientamento che ha sempre sconsigliato alla nostra società qualsiasi impegno relativo agli asset in vendita del gruppo Telecom. Orientamento che non si è mai modificato e che confermiamo a tutt'oggi". Mediaset conclude poi sottolineando che "chiarita pubblicamente la nostra estraneità all'operazione fin da prima della pausa estiva, auspichiamo che il processo di cessione prosegua con successo - e con nuove brillanti performance borsistiche - senza più utilizzare il nome della nostra società per creare visibilità e interesse intorno alla dismissione di un'attività in cerca di acquirenti che vanta risultati di bilancio da sempre negativi".



E L'Espresso scarica Murdoch: "Agiamo da soli"

Parla anche il Gruppo Editoriale L'Espresso a proposito di alleanze nella televisione digitale e precisa che "non è in corso alcuna trattativa con Sky Italia e che intende proseguire in modo autonomo lo sviluppo delle proprie attività televisive. Il rapporto commerciale con Sky Italia riguarda principalmente l'affitto di capacità trasmissiva per il canale in chiaro Cielo e non ha alcun legame con l'attività di editore televisivo del Gruppo Espresso nel digitale terrestre".