Nuovo attacco di Della Valle alla Fiat

Della Valle ha, infatti, sottolineato come la Fiat abbia ricevuto, negli ultimi decenni, un grandissimo aiuto dal governo, dai cittadini e dai lavoratori e per questo i suoi dirigenti debbano fare tutto il possibile per tutelare i lavoratori. La famiglia Agnelli, secondo l’imprenditore, dovrebbe ricominciare a investire, altrimenti “torni a fare a fare quello che ha sempre saputo fare meglio: ottime sciate, ottime veleggiate, torni a giocare a golf e lasci i problemi dell’Italia alle persone serie”.

Ma il numero uno di Tod’s non si ferma qui e prende di mira il presidente del Lingotto John Elkann. “Lo conosco fin da bambino, è un ragazzo giovanissimo che ricopre un ruolo per il quale non ha l’esperienza e che lo porta a fare molti errori. Purtroppo in quella famiglia bisogna parlare con lui”. Prosegue con la linea dura, dunque, l’imprenditore, atteggiamento che gli è valso le critiche del presidente della Ferrari e suo scio nei treni Ntv, Luca Cordero di Montezemolo. “Con Luca siamo compagni e non compari – ha precisato Della Valle - Ognuno pensa con la propria testa”.

Anche sulle responsabilità di Marchionne il presidente del gruppo Tod’s non si risparmia: “Il problema è che non fanno belle macchine. Quando le fanno, come la 500 e la Ferrari, le vendono. Marchionne dovrebbe dire: abbiamo fatto degli errori, ora vogliamo fare qualcosa per il paese”. Riferendosi, infine, al ministro del Wlfare Elsa Fornero l'imprenditore ha dichiarato: "C'è un ministro che aspetta trepidante una telefonata, ma è un modo di avere rispetto per il paese?".

Della Valle ha, inoltre, fatto riferimento alla crescita, annunciata ieri, in Rcs (di cui detiene ufficialmente il 5,5%): “In Rcs non sono mai stato tranquillo e contento come ora, la mia volontà è sempre stata quella di crescere, siamo cresciuti e anche molto negli ultimi mesi nel rispetto delle regole. Le autorità competenti lo sanno, i vertici Rizzoli lo sanno. Perché ritengo che le aziende vanno amministrate dai proprietari”.