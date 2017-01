foto LaPresse

09:15

- Piazza Affari apre in calo, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,63% a 16.366 punti. Avvio in calo anche per le altre principali piazze europee. A Francoforte Dax 7.351 punti (-0,71%); a Parigi Cac 3.531 (-0,63%); a Bruxelles Bel 20 2.458 (-0,63%); a Londra Ftse 5.855 (-0,65%); ad Amsterdam Aex 335,74 (-0,425); a Lisbona Psi 20 5.359,72 (-0,74%).