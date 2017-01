foto Ap/Lapresse

08:37

- La Borsa di Tokyo, ieri chiusa per festività, ha chiuso con l'indice Nikkei in calo dello 0,39% a 9.123,77 punti. A pesare sulle contrattazioni le preoccupazioni degli investitori per le ripercussioni, sulle imprese nipponiche, delle tensioni tra Cina e Giappone a causa delle isole contese da entrambi i Paesi. Il più ampio indice Topix ha invece concluso la seduta con un progresso dello 0,20% a 758,36 punti.