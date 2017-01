foto Getty Correlati Marchionne: "Mai detto che andremo via" 11:38 - Nel mese di agosto Fiat ha immatricolato in Europa 37.687 veicoli, in calo del 17,7% rispetto ad agosto 2011. A luglio invece il Lingotto ha ceduto rispetto ad un anno fa il 16,4% a fronte di 63.146 nuove vetture. Il mercato è calato, del resto, per tutto il settore: in totale nel mese di agosto le immatricolazioni sono scese a 722.483 unità (-8,5% rispetto al 2011), mentre a luglio il mercato ha segnato una flessione del 7,5% a 972.860 unità. - Nel mese di agosto Fiat ha immatricolato in Europa 37.687 veicoli, in calo del 17,7% rispetto ad agosto 2011. A luglio invece il Lingotto ha ceduto rispetto ad un anno fa il 16,4% a fronte di 63.146 nuove vetture. Il mercato è calato, del resto, per tutto il settore: in totale nel mese di agosto le immatricolazioni sono scese a 722.483 unità (-8,5% rispetto al 2011), mentre a luglio il mercato ha segnato una flessione del 7,5% a 972.860 unità.

I dati diffusi dall'Acea riguardano i Paesi europei. La situazione è precipitata a luglio, quando la flessione del mercato si è fatta a due cifre, mentre a giugno il calo risultava ancora relativamente contenuto, con una riduzione pari all'1,7%. Nei primi otto mesi dell'anno in Europa si sono venduti complessivamente 8.591.968 veicoli, il 6,6% in meno rispetto al 2011, mentre considerando i primi sette mesi le vendite arrivano a quota 7.869.477, cioè il 6,5% in meno.



Fiat, quota di mercato sempre più giù

Ai minimi termini ad agosto, per Fiat, anche la quota di mercato, che in europa segna il 5,2% contro il 5,8% di un anno fa. Scende inoltre la quota di luglio, dal 7,2% del 2011 al 6,5% di quest'anno. A giugno il gruppo torinese era al 6,4%. Considerando i primi otto mesi del 2012, la quota di mercato di Fiat in Europa si è fermata al 6,5% contro il 7,3% del 2011, mentre nei sette mesi è scesa al 6,6% contro il 7,4% dello stesso periodo dell'anno scorso.



Cambia la "top ten"

Il forte calo delle vendite ha mutato anche la "top ten" dei principali gruppi automobilistici europei. Il Lingotto, che a luglio occupava la sesta posizione, il mese scorso è sceso all'ottava cedendo il posto al gruppo Bmw, salito al sesto posto dal settimo di luglio, dove ora compare Daimler, che a luglio era ottava. Novità anche al decimo posto dove ad agosto la Hyundai, che a luglio era fuori dalla "top", scalza la Nissan.