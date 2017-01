foto Ap/Lapresse Correlati La Fiom: "Fiat dica la verità" 16:10 - "Io non ho mai parlato di esuberi, non ho proposto chiusure di stabilimenti, non ho mai detto che voglio andar via". Così l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, in un'intervista a la Repubblica spiega la posizione dell'azienda dopo le polemiche degli ultimi giorni. "Non sono l'uomo nero - prosegue - ma l'Italia dell'auto è precipitata in un buco di mercato senza precedenti. Solo un anno fa il Paese era fallito". - "Io non ho mai parlato di esuberi, non ho proposto chiusure di stabilimenti, non ho mai detto che voglio andar via". Così l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, in un'intervista a la Repubblica spiega la posizione dell'azienda dopo le polemiche degli ultimi giorni. "Non sono l'uomo nero - prosegue - ma l'Italia dell'auto è precipitata in un buco di mercato senza precedenti. Solo un anno fa il Paese era fallito".

"Non mollo. Mi impegno, ma non posso farlo da solo. Ci vuole un impegno dell'Italia", sottolinea Marchionne, che spiega come con la crisi "abbiamo perso di colpo quarant'anni" e qualcuno "vorrebbe che la Fiat si comportasse tranquillamente come prima? O è un'imbecillità pensare a questo, o è una prepotenza, fuori dalla logica".



L'ad di Fiat replica anche agli attacchi del patron della Tods, Diego Della Valle. "Tutti parlano a cento all'ora, perché la Fiat è un bersaglio grosso, più delle scarpe di alta qualità e alto prezzo che compravo anch'io fino a qualche tempo fa: adesso non più. Ci sarebbe da domandarsi chi ha dato la cattedra a molti maestri d'automobile improvvisati. Ma significherebbe starnazzare nel pollaio più provinciale che c'è. Fintanto che attaccano me, nessun problema. Ma lascino stare la Fiat". Marchionne risponde anche alle critiche di Cesare Romiti: "Il mondo Fiat che abbiamo creato noi non è più il suo. E anche la parola cosmopolita non è una bestemmia".



Il numero uno di Fiat si dice disponibile a incontrare il governo, "ma poi? Sopravvivere alla tempesta con l'aiuto di quella parte dell'azienda che va bene in America del Nord e del Sud, per sostenere l'Italia, mi pare sia un discorso strategico". "Fiat - osserva Marchionne - sta accumulando perdite per 700 milioni in Europa, e sta reggendo sui successi all'estero. Sono le due uniche cose che contano. Se vogliamo confrontarci dobbiamo partire da qui: non si scappa". Il progetto fabbrica Italia era basato "su cento cose, la metà non ci sono più. Io allora puntavo su un mercato che reggeva, ed è crollato, su una riforma del mercato del lavoro, e ho più di 70 cause della Fiom. Tutto è cambiato. E io non sono capace di far finta di niente. Anche perché puoi nasconderli, ma i nodi prima o poi vengono al pettine. Ecco, siamo in quel momento. Io indico i nodi: parliamone".



Chi, chiede l'ad del Lingotto, "se la sentirebbe di investire in un mercato tramortito dalla crisi, se avesse la certezza non soltanto di non guadagnare un euro ma addirittura di non recuperare i soldi investiti? Con nuovi modelli lanciati oggi spareremmo nell'acqua: un bel risultato". E spiega: "Se io avessi lanciato adesso dei nuovi modelli avrebbero fatto la stessa fine della nuova Panda di Pomigliano: la miglior Panda nella storia, 800 milioni di investimento, e il mercato non la prende, perché il mercato non c'è". Le prospettive per le vendite - afferma Marchionne - non sono buone: "non vedo niente", nessun cambio di mercato "fino al 2014. Per questo investire nel 2012 sarebbe micidiale".



Fornero: "Molto interessante l'intervista di Marchionne"

Sui contenuti dell'intervista a Ezio Mauro del numero uno Fiat è intervenuto il ministro del Lavoro Elsa Fornero, che aveva detto di essere in attesa di una telefonata proprio dall'ad italo-canadese sui nuovi programmi del gruppo torinese. E dice di averla trovata "molto interessante sotto tutti i punti di vista che prende in considerazione".