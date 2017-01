La7, Murdoch manifesta interesse

foto Reuters 23:16 - Rupert Murdoch entra nella gara per l'acquisto di La7. News Corporation, si apprende da fonti vicine all'operazione, ha presentato una manifestazione d'interesse a Telecom Italia Media e ha avuto accesso all'information memorandum. Si sapranno solo il 24 settembre, data entro cui presentare le offerte non vincolanti, quali sono le reali intenzioni di Newscorp che però ha avuto accesso ai dati "sensibili", un passo negato a Mediaset. - Rupert Murdoch entra nella gara per l'acquisto di La7. News Corporation, si apprende da fonti vicine all'operazione, ha presentato una manifestazione d'interesse a Telecom Italia Media e ha avuto accesso all'information memorandum. Si sapranno solo il 24 settembre, data entro cui presentare le offerte non vincolanti, quali sono le reali intenzioni di Newscorp che però ha avuto accesso ai dati "sensibili", un passo negato a Mediaset.

A giugno l'ad di Sky Italia, Andrea Zappia, aveva confermato di avere il dossier TiMedia sul tavolo ma ''non c'è nessun interesse al momento ad acquisire La7'' aveva dichiarato. ''C'è un operatore in vendita - aveva spiegato - e quindi qualsiasi operatore va a guardare i documenti. Però intendetelo come un modo per avere comprensione del mercato e non come specifico interesse'' ad acquistare. A muoversi per la prima manifestazione d'interesse è stata, a monte, Newscorp che oltre controllare Sky e' presente in Italia con il canale in chiaro Cielo.