foto Ansa 18:11 - Il governo di Atene ha confermato "che terrà fede agli impegni sottoscritti" con l'Europa, ma l'Europa "deve tenere conto delle conseguenze sociali" e quindi deve dare tempo alla Grecia per prendere le misure necessarie. Sono le parole del presidente Napolitano dopo un colloquio con il presidente greco Papoulias. "L'euro è una conquista irrinunciabile e non c'è dubbio che la Grecia debba farne parte", aggiunge il Capo dello Stato.

"Le crisi sociali - ha spiegato il Capo dello Stato parlando a margine dell'incontro - possono essere fonte di gravi tensioni e sconvolgimenti sul piano politico e possono mettere in grave pericolo la democrazia". Napolitano quindi auspica "che questo diventi consapevolezza di tutti i governi e le istituzioni europee, compresa la Bce".



Ci sono state, è convinto il Presidente della Repubblica, "troppe oscillazioni da parte dell'Unione Europea nell'impegno verso la Grecia che hanno elevato il costo per aiutare Atene a uscire dalla grave crisi finanziaria". Per il Capo dello Stato "l'Italia è persuasa" che si debba porre "la parola fine al dibattito strisciante sulla Grecia nell'Eurozona e nell'Unione Europea: la Grecia - ha concluso Napolitano - ne è parte integrante".



Papoulias: "Grecia è arrivata al limite"

Il Presidente della Repubblica ellenica, Karolos Papoulias ha voluto poi ribadire la situazione in cui versa il Paese. "La causa della crisi - ha detto - è sistemica, infatti sono colpiti anche i Paesi che non hanno problemi finanziari. Occorre discutere della politica dell'Unione. La Grecia sta cercando di ridurre il debito, ma la società greca è arrivata ai limiti".