18:15

- Termina in calo la seduta a Piazza Affari con Il Ftse Mib che cede lo 0,93% a 16.470 punti e il Ftse All-Share perde lo 0,83% a 17360,06 punti. Su Milano, la peggiore in Europa, pesano le flessioni nel comparto bancario ma con Mediobanca in controtendenza (+2,71%). In ordine sparso gli industriali, con Fiat in deciso calo (-2,07%). Giù Telecom (-2,12%). TI Media balza del 13,51% sui rumour di un interesse di Mediaset per gli asset televisivi.