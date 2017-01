foto Ap/Lapresse

15:49

- Wall Street ha avviato la seduta di contrattazioni con andamenti in ribasso, dopo i forti rialzi della scorsa settimana. Il Dow Jones cede lo 0,16%, a 13.573 punti, il Nasdaq lo 0,36%, a 3.175, e lo S&P 500 lo 0,18%, a 1.462. In controtendenza Apple: il titolo del colosso di Cupertino è in rialzo dell'1,07%.