foto LaPresse

11:06

- "La Fiat ha preso piani non impegnativi e i governi non hanno mai chiesto di condividerli. Dica la verità al Paese". E' la richiesta del segretario nazionale Fiom, Giorgio Airaudo, che commenta con Tgcom24 le dichiarazioni di Marchionne sul cambio di strategia. Il Lingotto, ribadisce il sindacalista, "ha illuso. Oggi mancano un milione di vetture prodotte in Italia rispetto alle previsioni. Gli stabilimenti a rischio sono due o tre e non uno".