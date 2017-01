foto Ansa Correlati Passera: su Fiat fare chiarezza. Fornero: voglio incontrare Marchionne 20:43 - "Non possiamo accettare riduzioni della capacità produttiva. Noi crediamo ancora che la Fiat possa restare un'azienda competitiva ma perché ciò sia possibile bisogna fare gli investimenti necessari". Lo ha detto il segretario della Uil, Luigi Angeletti, commentando le ultime decisioni del Lingotto. "E' evidente che siamo in una fase di crisi di mercato - ha poi spiegato -, ma in Italia, malgrado tutto, si produce un terzo delle auto che si comprano". - "Non possiamo accettare riduzioni della capacità produttiva. Noi crediamo ancora che la Fiat possa restare un'azienda competitiva ma perché ciò sia possibile bisogna fare gli investimenti necessari". Lo ha detto il segretario della Uil, Luigi Angeletti, commentando le ultime decisioni del Lingotto. "E' evidente che siamo in una fase di crisi di mercato - ha poi spiegato -, ma in Italia, malgrado tutto, si produce un terzo delle auto che si comprano".

Insomma, il numero uno della Uil è certo che sia possibile per il Lingotto mantenersi competitiva, ma perché questo avvenga "bisogna crederci" e puntare investimenti sulla crescita e sullo sviluppo. Le dichiarazioni di Angeletti arrivano all'indomani delle ultime polemiche sulla Fiat e in particolare sull'annuncio di un calo della produzione. "In Europa prima o poi la recessione finirà", riprende il segretario della Uil.



Bonanni non si pente dell'intesa di Pomigliano

Fra i sostenitori con Angeletti dell'accordo firmato con la Fiat per la fabbrica di Pomigliano d'Arco, Bonanni (Cisl) non si pente dell'intesa: ''tra chiudere un'esperienza e aprirne una nuova c'e' una differenza enorme. Si stava discutendo di come rilanciare un impianto e io, ancora oggi, attendo chiarimenti in merito''. Bene l'intervento dei ministri Passera e Fornero: ''credo sia giusto arrivare a un chiarimento pubblico. Un incontro servira' a mettere a nudo l'atteggiamento strumentale di molte persone''.



Camusso: "Subito un incontro col governo"

Intanto il segretario della Cgil, Susanna Camusso, che quell'accordo non lo aveva firmato, ribadisce la sua posizione e spara ancora a zero sui vertici del Lingotto: ''pare evidente che oggi il problema e' sapere che quel modello non funziona, che non c'e' un piano industriale, che c'e' un Paese che e' stato ampiamente preso in giro''. Secondo Camusso inoltre le sigle dei metalmeccanici devono chiedere un confronto con Fiat e Governo.



Preoccupati Cota e Fassino

Non è tranquillo il presidente della Regione Piemonte Cota: ''La famiglia Agnelli ci ha sempre tenuto a essere un riferimento per il territorio, adesso non puo' scappare alla chetichella''. Anche il sindaco di Torino, Pietro Fassino si augura che il governo non faccia solo ''il notaio'' e per quel riguarda l'azienda, ''mi auguro che ripeta gli impegni formulati nell'incontro che ho avuto con Marchionne ed Elkann una decina di giorni fa''.