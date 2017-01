foto LaPresse

- "Possiamo aspettare ancora? Facciamo le telefonate? O è ora che il governo prenda in mano la situazione? E non chieda a Fiat cosa intende fare, ma dica a Fiat cosa intende fare il Paese". Susanna Camusso chiede forte e chiaro a Palazzo Chigi di muoversi con decisione per chiarire il futuro di Fiat e del progetto Fabbrica Italia. E accusa: "Tutti, come Paese, siamo stati presi in giro da un'azienda che allora come oggi non vuole fare investimenti".