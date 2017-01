foto Ansa

16:04

- Il governo "vuole approfondire con Marchionne cosa ha in mente per i suoi piani di investimenti per l'occupazione in questo Paese". Lo ha detto a Verona il ministro del Lavoro, Elsa Fornero. "Non ho il potere di convocare l'ad di una grande azienda, gli ho dato alcune date disponibili", ha aggiunto. "Per ora il dott. Marchionne evidentemente non ha ancora avuto il tempo di rispondere ma confido che potremo incontrarci nei prossimi giorni".