foto LaPresse 11:23 - La "zavorra fiscale" per imprese e famiglie "è impressionante": 40 miliardi di maggiori entrate nel 2012, cui seguiranno 51 miliardi nel 2013 e 52 nel 2014, per un totale di 143 miliardi. Il conto è del presidente di Confesercenti, Marco Venturi, che spiega come si tratti di "cifre imponenti che si sommano ai 204 miliardi rastrellati fra 2006 e 2011". Per Venturi bisogna dunque "usare la sciabola e non più il fioretto" per tagliare le spese.

Il tema della produttività è importante ma Confesercenti ritiene che ancora più rilevante sia il fatto di garantire alle imprese già esistenti stabilità e futuro, di ridurre l'insostenibile pressione fiscale, di agire con più coraggio sulla via dei tagli della spesa pubblica, di valorizzare opzioni fin troppo trascurate come il turismo, il commercio, l'innovazione.



La proposta del patto sulla produttività da raggiungere con un'intesa fra imprese e sindacati non può prescindere, secondo Venturi, da un esame delle cause che hanno provocato ritardi di competitività, ostacoli burocratici all'attività delle imprese, le difficoltà di accesso al credito, i condizionamenti della criminalità organizzata, le arretratezze infrastrutturali che pesano in particolare sullo sviluppo del sud e del turismo.



"Vorremmo capire se questi nodi sono affrontabili in poco tempo o se divengono la base per un progetto di crescita futura con impegni certi anche da parte delle forze politiche" dice Venturi aprendo i lavori dell'annuale Meeting Confesercenti di Perugia. Anche per questo la confederazione chiede un tavolo di confronto gl Governo sulla delega fiscale, convinta che "occorra avviare un progetto complessivo di alleggerimento della pressione fiscale sempre più insostenibili".



Imu, arriva la stangata autunnale

Finite le ferie, tornano le stangate, prima tra tutte l'Imu. Dopo l'acconto di giugno, per chi ha optato per il pagamento in tre rate arriva la scadenza del 17 settembre. Da una stima effettuata dall'Osservatorio periodico sulla fiscalità locale della Uil, sui 104 Comuni capoluogo di provincia la "stangatina" autunnale peserà mediamente 44 euro, con punte di 154 euro a Roma, 142 euro a Milano, 136 euro a Bologna, 110 euro a Rimini, 107 euro a Verona.