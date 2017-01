foto Ansa

10:51

- Finite le ferie, tornano le stangate, prima tra tutte l'Imu. Dopo l'acconto di giugno, per chi ha optato per il pagamento in tre rate arriva la scadenza del 17 settembre. Da una stima effettuata dall'Osservatorio periodico sulla fiscalità locale della Uil, sui 104 Comuni capoluogo di provincia la "stangatina" autunnale peserà mediamente 44 euro, con punte di 154 euro a Roma, 142 euro a Milano, 136 euro a Bologna, 110 euro a Rimini, 107 euro a Verona.