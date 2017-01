La7 in vendita, anche Mediaset studia un'offerta

- Anche il gruppo Mediaset potrebbe scendere in campo nella gara per la vendita di La7, il canale televisivo controllato da Telecom Italia Media. Il gruppo di Cologno Monzese avrebbe intenzione di presentare una proposta entro il 24 settembre, data in cui scadono i termini per la consegna delle cosiddette "proposte non vincolanti". Nessuna offerta economica al momento, ma semplicemente una manifestazione di interesse.

Di fatto, in questa fase dell'asta, i 'concorrenti' si limitano a dirsi interessati per poter accedere ai dati delle aziende messe in vendita da Telecom, per poi decidere in una seconda fase se presentare una proposta concreta.

Da Cologno infatti tengono a precisare che si tratta di una manifestazione d'interesse volta a conoscere meglio l'oggetto della vendita: una mossa quasi obbligata visto che la società è quotata in Borsa. Insomma, che La7 sia un bocconcino appetibile lo si sapeva già. Del resto i soggetti che stanno guardando al canale e alle sue frequenze sono oltre dieci con tre potenziali acquirenti sui canali televisivi: il gruppo Cairo, Discovery Channel e, appunto, Mediaset.

Per i multiplex sono in corsa Ei Towers (la società che per Mediaset gestisce i ripetitori) e gli spagnoli di Abertis oltre ad alcuni fondi infrastrutturali o focalizzati sui media. Clessidra, il fondo di private equity guidato da Claudio Sposito, avrebbe presentato invece una manifestazione di interesse per Ti Media nel suo complesso.