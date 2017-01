foto Afp

23:02

- A due giorni dal lancio dell'attesissimo iPhone5 il sito di Apple ha già esaurito la scorta dei nuovi smartphone. Lo ha confermato la casa di Cupertino, spiegando che per acquistare on-line l'ultimo melafonino si dovranno aspettare almeno due settimane. Prosegue intanto la scalata a Wall Street del titolo che oggi ha raggiunto il nuovo record a 696,98 dollari per azione, per una capitalizzazione di 647,8 miliardi di dollari.