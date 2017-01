foto LaPresse Correlati Crisi, Draghi: "Strada lunga, ma c'è ottimismo"

18:32 - Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee, festeggia il bazooka della Fed e chiude in netto rialzo. La convinzione che la Federal Reserve sosterrà l'economia Usa costi quel che costi ha dato fiato ai settori più ciclici, a partire da auto, costruzioni e materie prime. Il Ftse Mib termina gli scambi segnando un +2,34% a 16.624,45 punti e l'All Share registra un +2,42% a 17.505,46 punti.

In evidenza Eni, che chiude con un +4,18% e volumi in forte crescita, dopo che la Cassa depositi e prestiti ha informato di aver già venduto sul mercato una quota dell'1,7%. Positive le banche, con Unicredit +1,62%, Bper +3,69%, Mediobanca +2,39%. Prese di beneficio su Monte Paschi (-0,48%). Tra i finanziari Mediolanum segna un +5,92%, Azimut +4,52%. Sale Fonsai con un +4,27%. Bene i tecnologici, con St +6,11%, il cemento, con Italcementi +4,67% e gli industriali in genere, con Prysmian +5,17%, Fiat +2,15%, Fiat Industrial +5%, Pirelli +3,37%. Camfin accelera con un +7,20%. Balzo di Mediaset con un +6,15%. Negativa Telecom (-1,20%).



Lo spread Btp/Bund chiude a 331 punti

Chiusura in netto calo a quota 331 punti (-14 sull'apertura) per lo spread fra Bund e Btp a 10 anni. Il rendimento dei nostri titoli rimane tuttavia invariato a un passo dalla soglia del 5%, chiudendo a 5,01%, per via del forte balzo dei tassi dei bund, che in una seduta sono saliti di 15 punti. Il rendimento dei titoli tedeschi è così tornato all'1,70%, valore non più toccato dalla fine di aprile, ben lontano dal minimo storico dello scorso 20 luglio (1,17%). Piatto invece il differenziale fra Bund e Bonos spagnoli, che chiude a 407 punti, stesso valore di giovedì.



Festeggiano tutte le piazze europee

Le borse europee chiudono in deciso rialzo sulla scia dell'entusiasmo alimentato dal piano anti-crisi annunciato dalla Federal Reserve. Oltre a Milano, il Cac 40 di Parigi guadagna il 2,27% a 3.581,58 punti e il Dax 30 di Francoforte avanza dell'1,39% a 7.412,13 punti. L'indice Ftse 100 a Londra sale dell'1,64% a 5.915,55 punti mentre l'Ibex di Madrid cresce del 2,75% a 8.154,5 punti.