09:22

- Partenza esplosiva per Piazza Affari in scia alla mossa di allentamento monetario della Fed per aiutare l'economia Usa: il Ftse Mib sale del 2,2% e il Ftse All Share del 2,15%. Nel resto d'Europa guadagno al di sotto dei due punti per gli altri principali indici, a parte l'Ibex di Madrid che mette a segno un +2,4%.