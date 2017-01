foto Dal Web

06:22

- L'Europa sta già vedendo "positivi risultati" dall'annuncio della Banca centrale europea di essere pronta ad acquisti illimitati di titoli pubblici emessi da paesi dell'eurozona. Ad affermarlo, in un'intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung, è il presidente della Bce, Mario Draghi, che ammette però di dover ancora lavorare per convincere alcuni in Germania della bontà del piano.