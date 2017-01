Usa, la Fed lascia i tassi invariati

foto Ap/Lapresse 21:01 - La Fed lascia invariato il costo del denaro, con i tassi sui Fed Funds fra lo 0 e lo 0,25%. La banca centrale americana assicura che la politica monetaria resterà accomodante per un periodo "considerevole" di tempo. I tassi di interesse negli Stati Uniti resteranno a livelli eccezionalmente bassi almeno fino alla metà del 2015. La Federal Reserve comunica poi che, se il mercato del lavoro non dovesse migliorare, aumenterà gli acquisti di titoli. - La Fed lascia invariato il costo del denaro, con i tassi sui Fed Funds fra lo 0 e lo 0,25%. La banca centrale americana assicura che la politica monetaria resterà accomodante per un periodo "considerevole" di tempo. I tassi di interesse negli Stati Uniti resteranno a livelli eccezionalmente bassi almeno fino alla metà del 2015. La Federal Reserve comunica poi che, se il mercato del lavoro non dovesse migliorare, aumenterà gli acquisti di titoli.

La Federal Reserve ha abbassato le stime sulla crescita dell'anno in corso, ma ha rivisto al rialzo quelle per il 2013 e il 2014. La Banca centrale americana ha lasciato invariate le previsioni sulla disoccupazione per il 2012 e ha abbassato quelle per il 2013, mentre le stime sull'inflazione sono state riviste leggermente al rialzo. Per il 2012, la Banca Centrale americana attende ora una crescita del prodotto interno lordo tra l'1,7 e il 2%, meno del range tra l'1,9 e il 2,4% stimato a giugno. Per il 2013 le nuove stime parlano di una crescita del 2,5-3,0%, al posto del precedente 2,2-2,8%.



Quest'anno il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi all'interno di una forchetta tra l'8 e l'8,2%, come la stima precedente. Per quanto riguarda l'inflazione, il dato si dovrebbe attestare tra l'1,7 e il l'1,8%, contro il range tra l'1,2 e l'1,7% precedente, mentre per la componente "core", quella epurata dalle componenti più volatili come i prezzi di energia e generi alimentari, le stime sono ora per un range tra l'1,7 e l'1,9%, contro la forchetta tra l'1,7 e il 2% precedente.



Prima di decidere gli ulteriori passi da compiere, la Banca centrale americana valuterà una serie di fattori. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, evitando di rispondere a chi chiedeva come mai nel documento della Fed non sia segnalata la fine prevista per il nuovo programma di sostegno.



Bernanke ha invece sottolineato che la Fed punta a "un progressivo e sostenuto" miglioramento del mercato del lavoro e vuole un'economia che "proceda velocemente, in modo da consentire all'occupazione di diventare più solida". La Fed, ha ribadito Bernanke rispondendo ai giornalisti, "farà abbastanza per assicurare che l'economia americana sia sulla via giusta".