19:00

- L'Antitrust ha deciso di avviare un'istruttoria per verificare se Telecom, Vodafone e Wind stiano mettendo in atto un'intesa restrittiva della concorrenza per escludere dal mercato il nuovo operatore mobile virtuale Bip Mobile. Il provvedimento è stato adottato dopo la denuncia del nuovo operatore che ha segnalato un presunto accordo fra le tre società (che detengono insieme oltre il 90% del mercato della telefonia mobile).